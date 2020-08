Σέρρες

Νεκρός ποδηλάτης σε τροχαίο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το ποδήλατο το οποίο οδηγούσε ο άτυχος άνδρας, συγκρούστηκε με διερχόμενο όχημα με αποτέλεσμα να σκοτωθεί επί τόπου.

(εικόνα αρχείου)

Θανατηφόρο τροχαίο με θύμα έναν 47χρονο ποδηλάτη σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου σε περιοχή των Σερρών.

Περίπου στις 21:00 και κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, το ποδήλατο το οποίο οδηγούσε ο άτυχος άνδρας, συγκρούστηκε με διερχόμενο όχημα, στο 1ο χλμ της επαρχιακής οδού Γεφυρουδίου- Βαλτερού.

Συνέπεια της σύγκρουσης ήταν ο θανάσιμος τραυματισμός του 47χρονου, ενώ οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του 52χρονου οδηγού του οχήματος.

Την προανάκριση για το δυστύχημα διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Ηράκλειας.