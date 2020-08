Ηράκλειο

Κορονοϊός : “Λουκέτο” σε επιχειρήσεις για μη τήρηση των μέτρων

Οι έλεγχοι στην Κρήτη συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό, ενώ και τα πρόστιμα “καλά κρατούν”…

“Ρολά” σε τρεις επιχειρήσεις “κατέβασαν” οι Αρχές μετά από εντατικούς ελέγχους, που πραγματοποίησαν στο νησί της Κρήτης, αναφορικά με την τήρηση των μέτρων ενάντια στον κορονοϊό.



Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για ένα καφέ μπαρ στα Χανιά και μία ταβέρνα στο Λασίθι που συνέχισαν να σερβίρουν μετά τις 12 το βράδυ. Η αστυνομία βεβαίωσε πρόστιμο, ύψους 10.000 ευρώ έκαστος, ενώ αναστέλλεται η λειτουργία τους για τρεις ημέρες.



Την ίδια στιγμή, “λουκέτο μπήκε” και σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στο Ηράκλειο, για 15 ημέρες, καθώς υπήρχαν υπεράριθμοι πελάτες με αποτέλεσμα οι ιδιοκτήτες να υποχρεωθούν να καταβάλουν το ποσό των 10.000 ευρώ.



Ωστόσο, οι κυρώσεις δεν σταμάτησαν εκεί, αφού χθες βεβαιώθηκαν 37 πρόστιμα σε εργαζόμενους και πολίτες για τη μη χρήση μάσκας στην επικράτεια της Κρήτης.



Συγκεκριμένα, η κατανομή των προστίμων έχει ως εξής:



Χανιά: 24 πρόστιμα σε πεζούς

Ρέθυμνο: 5 πρόστιμα συνολικά, τρεις σε εργαζόμενους και δύο σε πελάτες σούπερ μάρκετ.

Ηράκλειο: 4 πρόστιμα συνολικά, δύο σε υπαλλήλους, ένα σε ιδιοκτήτη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος και ένα σε ιδιοκτήτη παντοπωλείου.

Λασίθι: 4 πρόστιμα συνολικά, δύο σε πελάτες και δύο σε οδηγούς Μέσων Μαζικής Μεταφοράς.

