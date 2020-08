Αργολίδα

Φωτιά στις Μυκήνες

Συναγερμός στην Πυροσβεστική. Εκκενώθηκε ο αρχαιολογικός χώρος.

Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά στις Μυκήνες.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση, το μεσημέρι της Κυριακής

Άμεσα κινητοποιήθηκαν 27 πυροσβέστες με πεζοπόρο τμήμα, 8 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Σημειώνεται ότι η φωτιά ξέσπασε σε χαράδρα, κοντά στον αρχαιολογικό χώρο των Μυκηνών, ο οποίος και εκκενώθηκε προληπτικά, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα.

Την ίδια στιγμή, συνεχίζει να μαίνεται η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα, σε δασική έκταση, στην περιοχή Προφήτης Ηλίας, στα Παλιάμπελα, του δήμου Ακτίου-Βόνιτσας.