Τρίκαλα

Νέα αίτηση για την αναζήτηση θησαυρού στην Κρήνη

Δεν είναι η πρώτη φορά που κάποιος αποπειράται να κάνει ανασκαφές για θησαυρό στο συγκεκριμένο σημείο.

Ιδιώτης κατέθεσε αίτηση για να ξεκινήσουν οι ανασκαφές στην τοποθεσία ΒΙΓΛΑ στην Κρήνη Τρικάλων, όπου πιστεύει ότι βρίσκεται αμύθητος θησαυρός.

Τα τελευταία χρόνια στο νομό Τρικάλων κατατέθηκαν στις αρμόδιες Υπηρεσίες πολλές αιτήσεις ιδιωτών για την αναζήτηση κρυμμένων ή χαμένων θησαυρών. Πληροφορίες που συνέλεγαν οι ενδιαφερόμενοι ήταν αρκετές για να τους ωθήσουν στις προβλεπόμενες διαδικασίες για την αναζήτηση θησαυρών.

Πριν από 13 περίπου χρόνια είχε κατατεθεί μια τέτοια αίτηση στο Δήμο Φαρκαδόνας για την αναζήτηση ενός κρυμμένου θησαυρού στο Ζάρκο. Ο ιδιώτης τότε είχε υποδείξει μια μεγάλη ακτίνα σε αγροτική περιοχή κοντά στο κτίριο των πρώην σφαγείων, η προσπάθεια και οι ενέργειες όμως δεν είχαν τα επιθυμητά αποτελέσματα.

Πλέον και σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της ηλεκτρονικής εφημερίδας «ΚΡΗΝΗ LIVE» μια νέα προσπάθεια ξεκινά από έναν ιδιώτη, ο οποίος σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει συγκεντρώσει είναι βέβαιος ότι στο χωριό της Κρήνης βρίσκεται κρυμμένος ένας αμύθητος θησαυρός.

Μάλιστα έχει υποδείξει σημείο το οποίο φέρεται να βρίσκεται στους πρόποδες του Όρους Βίγλα. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες ήδη ο ενδιαφερόμενος έχει προωθήσει σειρά διαδικαστικών διαδικασιών για να ξεκινήσει τις ανασκαφές ενώ αναμένονται κάποια επιπλέον διαδικαστικά θέματα για να κηρύξει την έναρξη των ερευνών.

Μάλιστα, οι μελισσοκόμοι της περιοχής φέρονται να έχουν ήδη ενημερωθεί από τη διεύθυνση δασών, να απομακρύνουν από το σημείο τα μελίσσια τους προκειμένου να μην δημιουργηθούν προβλήματα και να είναι πιο εύκολη η πρόσβαση και η διαδικασία των ανασκαφών.

Αξίζει να σημειωθεί πως οι ανασκαφές θα γίνουν παρουσία αρμόδιων και συναρμόδιων φορέων προκειμένου να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των ευρημάτων και των ανθρώπων που θα συμμετάσχουν στις έρευνες.

Πηγή: Krinitrikalon.gr