Δωδεκανήσα

Ναυαγοί με κορονοϊό στα Δωδεκάνησα

Διάβασέ μου το...

Θετικά βγήκαν τα αποτελέσματα στα τεστ που έγιναν σε ορισμένους απο τους δεκάδες παράτυπους μετανάστες, που διασώθηκαν τις προηγούμενες ημερες.

Θετικοί στον κορονοϊό βρέθηκαν τέσσερις από τους 76 πρόσφυγες μετανάστες που περισυνελέγησαν την περασμένη Τρίτη στη θαλάσσια περιοχή 21 ναυτικά μίλια δυτικά της Χάλκης και οι οποίοι φιλοξενούνται σε ξενοδοχείο της πόλης της Ρόδου, το οποίο μισθώθηκε για το σκοπό αυτό.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «δημοκρατικής» τα κρούσματα φιλοξενούνται σε ξεχωριστό χώρο και φυλάσσονται από άνδρες του Λιμενικού οι οποίοι φορούν ειδικές στολές προκειμένου να προφυλαχθούν και έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα.

Τα επιβεβαιωμένα κρούσματα θα παραμείνουν σε καραντίνα για 14 ημέρες, ενώ κανένας από τους υπόλοιπους 72 δεν έχει εκδηλώσει συμπτώματα και τα τεστ τους βγήκαν αρνητικά.

Μετά την 14ήμερη καραντίνα, θα ακολουθήσει και δεύτερος έλεγχος.

Σημειώνεται ότι οι τέσσερις κατηγορούμενοι που αναγνωρίσθηκαν ανάμεσα στα άτομα που διασώθηκαν, ως τα άτομα που έδρασαν από κοινού με διακριτούς ρόλους ο καθένας και μερίμνησαν για την μεταφορά τους και την διακυβέρνηση του σκάφους και οι οποίοι θα απολογηθούν αύριο, προέκυψε από τα τεστ στα οποία υπεβλήθησαν ότι είναι αρνητικοί στον κορωνοϊό.

Αλλοι τρεις μετανάστες εντοπίστηκαν θετικοί στον κορονοϊό, από το ναυάγιο της περασμένης Πέμπτης, 17 περίπου μίλια νοτιοανατολικά της Ρόδου.

Όπως προκύπτει από τις πληροφορίες της «δημοκρατικής» τα τρία επιβεβαιωμένα κρούσματα κορονοϊού από τα 53 που περισυνελέγησαν συνολικά, έχουν απομονωθεί στο ίδιο ξενοδοχείο όπου φιλοξενούνται τα κρούσματα από το ναυάγιο της Χάλκης.

Πηγή: dimokratiki.gr