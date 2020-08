Κέρκυρα

Βρέθηκε νεκρή στην θάλασσα με χτυπήματα από προπέλα

Πληροφορίες αναφέρουν ότι χτυπήθηκε από ταχύπλοο σκάφος.

Νεκρή εντοπίστηκε Βρετανίδα υπήκοος στην θαλάσσια περιοχή Αυλάκι.

Σύμφωνα με πληροφορίες η άτυχη γυναίκα έχει χτυπηθεί από ταχύπλοο σκάφος.

Στο σημείο έσπευσαν το ΕΚΑΒ και σκάφη του λιμενικού σώματος.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αποσαφηνιστεί οι συνθήκες του δυστυχήματος.

Πηγή: corfutvnews.gr