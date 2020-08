Χανιά

Καταγγελία για συνωστισμό σε καράβι: Έμειναν μέχρι και στα… αυτοκίνητά τους οι επιβάτες (εικόνες)

Ούτε τις ενδιάμεσες στάσεις δεν έκανε το πλοίο, καθώς “ξεχείλιζε” από ταξιδιώτες και οχήματα, ήδη από το λιμάνι αναχώρησης.

Συνωστισμός σημειώθηκε εχθές σε δρομολόγιο από τη Γαύδο προς την Χώρα Σφακίων. Το Δασκαλογιάννης έφυγε γεμάτο από την Γαύδο σε σημείο που όχι μόνο δεν χωρούσαν να επιβιβαστούν αμάξια και μηχανάκια, αλλά και σε σημείο που το καραβάκι έφυγε απευθείας για Χώρα Σφακίων χωρίς να πραγματοποιήσει τις ενδιάμεσες στάσεις σε Αγία Ρουμέλη και Λουτρό.

Στη συνέχεια το καραβάκι επέστρεψε και πραγματοποίησε το δρομολόγιο από Αγια Ρουμέλη και Λουτρό προς Χώρα Σφακίων, ενώ και πάλι ήταν φορτωμένο με τουλάχιστον 700 άτομα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr, μόνο από το Λουτρό μπήκαν 200 άτομα, και το καραβάκι ήταν τόσο γεμάτο που πολλοί επέλεξαν να κάτσουν κάτω στα αμάξια τους

Επίσης κατά την επιβίβαση δεν ζητήθηκε καν η υποχρεωτική βεβαίωση για τον κορονοϊό, που αποτελεί μια υπεύθυνη δήλωση του καθενός ότι δεν είναι θετικός στον ιό ή δεν ήρθε συνειδητά σε επαφή με κόσμο που είναι θετικός, ενώ παράλληλα περιέχει και τα προσωπικά στοιχεία.

Ας ελπίσουμε ότι δεν θα βρεθεί κάποιο θετικό άτομο στο επιβατικό κοινό εκ των υστέρων, καθώς η ιχνηλάτηση από την στιγμή που δεν παραδόθηκαν οι βεβαιώσεις θα είναι σχεδόν αδύνατη.

Διευκρινίζεται ότι τα (θεωρητικά τουλάχιστον) 700 άτομα έχουν δηλωθεί κατά προσέγγιση και το συγκεκριμένο πλοίο έχει χωρητικότητα 1200 άτομα σύμφωνα με την ιστοσελίδα της εταιρείας, επομένως δεν πρόκειται για κάποια παράβαση από την στιγμή που η επιτρεπτή πληρότητα των πλοίων είναι το 80%.

Παρόλο που γενικά είναι συχνό φαινόμενο για τα καραβάκια να είναι γεμάτα ειδικά κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, πρόκειται για μια ιδιαίτερη περίπτωση δεδομένου ότι ο νομός Χανίων βρίσκεται, και θα βρίσκεται κάτω από την δέσμη των έκτακτων περιοριστικών μέτρων λόγω κορονοϊού μέχρι και τις 15 Σεπτέμβρη.

Υπενθυμίζεται ότι έχουν επιβληθεί μια σειρά μέτρων στα Χανιά για να αποφευχθεί η διασπορά του ιού, ωστόσο στα καραβάκια δεν υπάρχει κάποιος ουσιαστικός έλεγχος πέρα από την ισχυρή σύσταση για χρήση μάσκας, που όπως είναι αναμενόμενο δεν τηρείται πάντα, και η παράδοση της βεβαίωσης.

Πηγή: zarpanews.gr