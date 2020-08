Θεσσαλονίκη

Είχε στοιβάξει 20 αλλοδαπούς σε φορτηγό

Χειροπέδες σε έναν 39χρονο μετά από από αστυνομική κινητοποίηση στην παλιά εθνική οδό Καβάλας - Θεσσαλονίκης.

Είκοσι παράτυπους αλλοδαπούς μετέφερε με ενοικιαζόμενο φορτηγό 39χρονος Τσέχος, ο οποίος συνελήφθη ύστερα από αστυνομική κινητοποίηση στην παλιά εθνική οδό Καβάλας - Θεσσαλονίκης, στο ύψος της Ασπροβάλτας.

Όπως έγινε γνωστό, οι διακινούμενοι είναι πρόσφυγες και μετανάστες από τη Συρία και τη Σομαλία, ενώ κατά τους ελέγχους προέκυψε ότι δεν διέθεταν έγγραφα για την νόμιμη παραμονή τους στην ελληνική επικράτεια.

Σύμφωνα με την αστυνομία, εις βάρος του 39χρονου, που όπως διαπιστώθηκε στερούνταν άδειας ικανότητας οδήγησης, σχηματίστηκε δικογραφία για παράνομη μεταφορά και προώθηση αλλοδαπών στη χώρα. Ο συλληφθείς οδηγείται στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης για τα περαιτέρω.