Ζάκυνθος

Φωτιά στη Ζάκυνθο

Άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Λαγκαδάκια Ζακύνθου.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν 24 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρο και 7 οχήματα. Από αέρος συνέδραμαν έως τη δύση του ήλιου 5 αεροσκάφη.