Κέρκυρα

Μαχειμάρης στον ΑΝΤ1: Αυτός που χτύπησε την γυναίκα με την προπέλα την άφησε αβοήθητη (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Δήμαρχος βόρειας Κέρκυρας μίλησε στην εκπομπή "Καλοκαίρι Μαζί" για το θάνασιμο τραυματισμό κολυμβήτριας από σκάφος.