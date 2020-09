Άγιο Όρος

Καρχαρίας 6 μέτρων στα δίχτυα ψαράδων (εικόνες)

Χρειάστηκε γερανοφόρο όχημα, προκείμενου να ξεφορτωθεί σε λιμανάκι της Εύβοιας!

Καρχαριοειδές μήκους 6 μέτρων και βάρους 500 κιλών αλιεύτηκε ανοιχτά του Αγίου Όρους και χρειάστηκε γερανοφόρο όχημα, προκείμενου να ξεφορτωθεί σε λιμανάκι της Εύβοιας.

Με περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στη θάλασσα οι Νίκος και Γιώργος Μπρουσγιάννης έχουν καταγράψει στο ενεργητικό τους πλήθος εντυπωσιακών ψαριών, με κορυφαίο στη λίστα σκυλόψαρο 1.200 κιλών και δεκάδες ακόμη ψάρια τεραστίων διαστάσεων.

Διατηρώντας την οικογενειακή παράδοση, βρίσκονται από 12 ετών στη θάλασσα, μαθητεύοντας δίπλα στον παππού και τον πατέρα τους, που επίσης ασχολήθηκαν επαγγελματικά με το ψάρεμα.

Γνώστες των μυστικών του ψαρέματος, οι δύο επαγγελματίες αλιείς οργώνουν το πέλαγος με το είκοσι μέτρων καΐκι τους, που φέρει το όνομα του πατέρα τους «Ευάγγελος», με τα παιδιά του Νίκου να ακολουθούν την ίδια διαδρομή.

Πηγή: skopelos-news.blogspot.com