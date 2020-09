Θεσσαλονίκη

Έκρυβαν ναρκωτικά σε χρησιμοποιημένη βρεφική πάνα!

Μέσα σε βρεφική πάνα και στη βάση νιπτήρα εντόπισαν αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη ποσότητες ηρωίνης κατά τη διάρκεια επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε, το μεσημέρι της Δευτέρας σε σπίτι, στη Μενεμένη.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν ένας 46χρονος και μία 23χρονη, ένοικος του σπιτιού, ενώ εις βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία με την οποία οδηγούνται στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, κατασχέθηκαν τρία δέματα με 794 γραμμάρια ηρωίνη, ναρκωτική ουσία που ήταν επιμελώς κρυμμένη σε χρησιμοποιημένη βρεφική πάνα και σε στήριγμα νιπτήρα εξωτερικής τουαλέτας.

Σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν, τα ναρκωτικά προορίζονταν να διοχετευθούν σε στέκια τοξικοεξαρτημένων, ενώ η 23χρονη ενόψει της επιχείρησης προσπάθησε να «εξαφανίσει» ηλεκτρονική ζυγαριά την οποία έριξε σε λεκάνη τουαλέτας. Εκτός από τα ναρκωτικά, κατασχέθηκαν κινητά τηλέφωνα, το χρηματικό ποσό των 2340 ευρώ κ.ά.