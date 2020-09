Κέρκυρα

To πόρισμα του ιατροδικαστή για το θάνατο της Βρετανίδας στην Κέρκυρα

Ανακρίνονται τρεις νεαροί ομοεθνείς του θύματος, που βρήκε φριχτό θάνατο από την προπέλα ταχύπλοου.

Σε πολλαπλά τραύματα εσωτερικά και εξωτερικά, καθώς και στη μεγάλη αιμορραγία που αυτά προκάλεσαν, αποδίδει ο ιατροδικαστής το θάνατο της 60χρονης Bρετανίδας, που ανασύρθηκε χθες βαρύτατα τραυματισμένη από χτύπημα ταχύπλοου σκάφους ενώ κολυμπούσε στο Αυλάκι της Κασιώπης.

Η ιατροδικαστική εξέταση ολοκληρώθηκε σήμερα και σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, Γιάννη Αϊβατίδη, η άτυχη γυναίκα έζησε για λίγα λεπτά μετά το ατύχημα με το ταχύπλοο σκάφος, το οποίο την χτύπησε και την εγκατέλειψε. Ο ιατροδικαστής ξεκαθάρισε ότι ο θάνατός της δεν προήλθε από πνιγμό.

Παράλληλα από το πρωί στο Λιμεναρχείο της Κέρκυρας ανακρίνονται τρία νεαρά άτομα Αγγλικής υπηκοότητας, οι οικογένειες των οποίων διαμένουν σε δικό τους σπίτι στη ΒΑ Κέρκυρα, για το ενδεχόμενο εμπλοκής τους στο θάνατο της 60χρονης Claire Glatman.

Επίσης η Λιμενική αρχή εξετάζει το ταχύπλοο σκάφος που φέρεται να είναι αυτό που χτύπησε την 60χρονη, για αποτυπώματα κλπ. Το ταχύπλοο φέρεται να ανήκει στην οικογένεια του ενός, που θεωρείται και ο χειριστής του, βρέθηκε παρατημένο στην παραλία του Αγίου Στεφάνου και μεταφέρθηκε στη Μαρίνα Γουβιών.

Η πιθανότητα εμπλοκής τόσο του συγκεκριμένου σκάφους όσο και των τριών νεαρών Άγγλων, προέκυψε από σειρά μαρτυρικών καταθέσεων κατοίκων και επαγγελματιών της περιοχής, οι οποίοι ήταν αυτόπτες μάρτυρες του τραγικού συμβάντος.

Όλα άρχισαν όταν, σύμφωνα με τις μαρτυρίες, το ταχύπλοο σκάφος το οποίο έσερνε σκιέρ, προφανώς δεν είδε τη γυναίκα που κολυμπούσε αρκετά απομακρυσμένη από την ακτή, πέρασε από πάνω της και στη συνέχεια ανέπτυξε μεγάλη ταχύτητα και εξαφανίστηκε από τον κόλπο του Αυλακίου στην ανοικτή θάλασσα.

Το αιματηρό συμβάν είδαν λουόμενοι αλλά και επαγγελματίες, ενώ χειριστής ταχύπλοου που συνεργάζεται με τοπική επιχείρηση ενοικίασης σκαφών, μπήκε αμέσως σε σκάφος και έσπευσε να βοηθήσει την πολυτραυματισμένη γυναίκα.

Σκάφος του Λιμενικού Σώματος ανέσυρε από τη θάλασσα την τραυματία, τη μετέφερε στο κοντινό λιμάνι της Ημερολιάς και από εκεί με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο της Κέρκυρας. Ωστόσο ήταν ήδη αργά.

