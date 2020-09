Ηλεία

Νέα Μανωλάδα: Βγήκαν μαχαίρια μεταξύ αλλοδαπών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι προκάλεσε την αιματηρή συμπλοκή στην κεντρική πλατεία του χωριού.

Εικόνα μιας… συνηθισμένης βραδιάς χαρακτηρίζει ο πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Νέας Μανωλάδας τα όσα διαδραματίστηκαν στην κεντρική πλατεία του χωριού μεταξύ δύο αλλοδαπών εργατών γης και είχαν ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό του ενός.

«Αυτό που συνέβη το βράδυ της Κυριακής δεν είναι πρωτόγνωρο. Γίνεται χρόνια τώρα και πολύ συχνά…» δήλωσε στην "Πατρίς" ο πρόεδρος της Κοινότητας κ. Ξενοφών Ανδρέου.

Συγκεκριμένα, δύο άντρες ήρθαν στα χέρια και ο ένας από τους δύο τράβηξε μαχαίρι, τραυματίζοντας στο κεφάλι τον 37χρονο ομοεθνή του.

Κάτοικοι της περιοχής έντρομοι κάλεσαν την Αστυνομία και το ΕΚΑΒ. Έτσι ο αιμόφυρτος άνδρας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Πύργου που εφημέρευε, ενώ οι άνδρες του αστυνομικού τμήματος Βουπρασίας πραγματοποιούσαν έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη, ο οποίος έσπευσε να εξαφανιστεί.

Μετά την παροχή των πρώτων βοηθειών στο νοσοκομείο Πύργου, το θύμα συνελήφθη, καθώς αποδείχθηκε ότι βρίσκεται στη χώρα μας παράνομα χωρίς τα νόμιμα έγγραφα.

Στην ευρύτερη περιοχή της Βουπρασίας διαμένουν περισσότεροι από 5.000 αλλοδαποί.

Πηγή: Patrisnews