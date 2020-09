Λάρισα

Φωτιά στα Φάρσαλα

Νυχτερινός συναγερμός για την Πυροσβεστική, που ζήτησε εκκένωση οικισμού. Ισχυρές δυνάμεις έσπευσαν επί τόπου.

Φωτιά ξέσπασε τη νυχτα της Τρίτης πριος Τετάρτη, στην περιοχή Κοκκίνω, στο όρος Κασιδιάρης, στα Φάρσαλα, στην Λάρισα.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, έχει γίνει εισήγηση για εκκένωση του οικισμού, ωστόσο προς το παρόν οι κάτοικοι δεν έχουν απομακρυνθεί από τις οικίες τους, παραμένοντας όμως σε ετοιμότητα.

Η φωτιά καίει σε δασική έκταση και στο σημείο επιχειρούν, 29 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 12 οχήματα και 1 μηχάνημα έργου.

