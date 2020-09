Κορινθία

Αυτοκίνητο πέρασε “ξυστά” από θαμώνες καφετέριας (εικόνες)

Αφού μακάρισαν την τύχη τους, οι πελάτες επιχείρησαν να λιντσάρουν τον οδηγό.

"Τον χάρο με τα μάτια τους" είδαν πελάτες καφετέριας στο Λουτράκι όταν μεθυσμένος οδηγός αυτοκινήτου έχασε τον έλεγχο του οχήματός του και πέρασε με ταχύτητα κυριολεκτικά ξυστά από τα τραπέζια,,,

Το τροχαίο σημειώθηκε στις 11 η ώρα το βράδυ της Δευτέρας. Ο οδηγός του οχήματος είχε μπει στον παράδρομο που υπάρχει στους Καταρράκτες και όταν έφτασε στο σημείο που υπάρχει η παράκαμψη για να ξαναβγεί στον κεντρικό, συνέχισε ευθεία.

Με αρκετά μεγάλη ταχύτητα, ανέβηκε πάνω στο πεζοδρόμιο και άρχισε να περνάει ξυστά από τα τραπέζια καφετέριας. Οι πελάτες έντρομοι προσπαθούσαν να προστατευθούν, ενώ μερικοί από αυτούς πήραν την απόφαση να πέσουν μέχρι και στη θάλασσα προκειμένου να γλιτώσουν.

Το όχημα που σε όλη αυτή την τρελή πορεία έχανε λάδια, ακινητοποιήθηκε αμέσως μετά την καφετέρια, με τον οδηγό να βγαίνει από το όχημα και να συνειδητοποιεί εκείνη την ώρα τι ακριβώς θα μπορούσε να προκαλέσει.

Οι πελάτες του καταστήματος, μετά τον αρχική τρομάρα που πήραν, επιχείρησαν να λιντσάρουν τον οδηγό που όντας μεθυσμένος δεν ήταν ιδιαίτερα φιλικός. Με την παρέμβαση των ψυχραιμοτέρων, το επεισόδιο ανάμεσα σε πελάτες και τον οδηγό έληξε, ενώ λίγα λεπτά μετά, κατεύθασε και ισχυρή Αστυνομική δύναμη.

Πηγή: loutraki365.gr