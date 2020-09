Αχαΐα

Φωτιά στα Καλάβρυτα

Ρίψεις νερού απο εναέρια μέσα και ισχυρές επίγειες δυνάμεις επιχειρούν για την κατάσβεση της.

Την κινητοποίηση μεγάλης δύναμης της Πυορσβεστικής προκάλεσε πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης, στην περιοχή Μικρός Ποντιάς στα Καλάβρυτα

Το μέτωπο εκτείνεται σε δασική έκταση.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν 34 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 12 οχήματα.

Ρίψεις νερού απο αέρος ξεκίνησαν 1 ελικόπτερο και 2 αεροπλάνα.