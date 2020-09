Μεσσηνία

Πύρινα μέτωπα στη Μεσσηνία

Επίγεια και εναέρια μέσα της Πυροσβεστικής ρίχτηκαν από την πρώτη στιγμή στη “μάχη” για την κατάσβεσή τους.

(φωτογραφία αρχείου)

Δύο νέες πυρκαγιές ξέσπασαν την Τετάρτη στη Μεσσηνία και συγκεκριμένα στην περιοχή Βρύσες του Δήμου Τριφυλίας, καθώς και στην περιοχή Σολάκι.

Στην πρώτη περίπτωση, η φωτιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση. Άμεσα κινητοποιήθηκαν 16 πυροσβέστες με οκτώ οχήματα, ενώ ρίψεις νερού πραγματοποίησαν δύο αεροσκάφη. Όπως έγινε γνωστό, το απόγευμα, η φωτιά τέθηκε υπό μερικό έλεγχο.

Στη δεύτερη περίπτωση, η φωτιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση. Κινητοποιήθηκαν άμεσα 24 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος και οκτώ οχήματα. Ρίψεις νερού πραγματοποίησαν δύο αεροσκάφη.