Αιτωλοακαρνανία

Πυρκαγιά στην Αιτωλοακαρνανία

Άμεση η αντίδραση των δυνάμεων της Πυροσβεστικής, που έσπευσαν στην περιοχή με επίγεια και εναέρια μέσα.

(φωτογραφία αρχείου)

Πυρκαγιά ξέσπασε νωρίς το απόγευμα της Τετάρτης στην περιοχή Δοκίμια του Δήμου Θέρμου Αιτωλοακαρνανίας.

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση από την Πυροσβεστική, άμεσα κινητοποιήθηκαν 14 πυροσβέστες με επτά οχήματα, ενώ ρίψεις νερού πραγματοποίησαν δύο αεροσκάφη.

Όπως έγινε γνωστό, το απόγευμα, η φωτιά τέθηκε υπό μερικό έλεγχο.