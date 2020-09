Ρεθύμνου

Ρέθυμνο: Φωτιά σε δύσβατη περιοχή του Ψηλορείτη

“Σηκώθηκε” ελικόπτερο για να συνδράμει την επιχείρηση πυρόσβεσης.

(φωτογραφία αρχείου)

Υπό μερικό έλεγχο έχει τεθεί η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης στην περιοχή Αραβάνες, μεταξύ Αμαρίου και Μυλοποτάμου, στο Ρέθυμνο της Κρήτης.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν 18 πυροσβέστες με εννέα οχήματα. Επειδή η περιοχή είναι δύσβατη, σηκώθηκε ελικόπτερο που πραγματοποίησε ρίψεις νερού.