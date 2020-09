Λέσβος

Μαστρογιάννης στον ΑΝΤ1: Ιχνηλάτηση επαφών του κρούσματος κορονοϊού στο ΚΥΤ (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δύσκολη χαρακτήρισε την κατάσταση στην Μόρια ο Πρόεδρος της κοινότητας, ωστόσο τόνισε ότι απαιτείται ψυχραιμία. Τι είπε για το κρούσμα κορονοϊού στην δομή.