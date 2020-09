Κεφάλλονια

Φωτιά στην Κεφαλονιά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πλήθος εναέριων μέσων και επίγειων δυνάμεων ρίχτηκε στην μάχη της κατάσβεσης.

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική, για φωτιά που ξέσπασε στην Κεφαλονιά.

Η φωτιά μαίνεται σε δασική έκταση, στην περιοχή Σαρλάτα.





Άμεσα κινητοποιήθηκαν 21 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων με 6 οχήματα.





Απο αέρος, ρίψεις νερού επιχειρούν 4 αεροπλάνα και 1 ελικόπτερο.





Στην προσπάθεια κατάσβεσης συμμετέχουν εθελοντές πυροσβέσρες και υδροφόρες των ΟΤΑ.