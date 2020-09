Δωδεκανήσα

Κορονοϊός: παιδί βρέθηκε θετικό σε ΚΔΑΠ - ΑΜΕΑ

Συναγερμός σε Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης. Σε ιχνηλάτηση μπήκαν παιδιά, οι οικογένειές τους και όλοι οι εργαζόμενοι...

Συναγερμός σήμανε χθες στη δομή ΚΔΑΠ – ΑΜΕΑ της Ρόδου (και στα δύο παραρτήματα) καθώς ένα από τα παιδιά που φιλοξενούνται στη δομή, βρέθηκε μετά από εισαγωγή που έκανε στο Νοσοκομείο της Ρόδου, θετικό στον κορονοϊό.

Κλιμάκιο του ΕΟΔΥ ολοκλήρωσε ήδη προσεκτική ιχνηλάτηση όλων των παιδιών, των γονέων, του προσωπικού και όλων όσων είχαν επαφή μαζί τους την τελευταία εβδομάδα. Παράλληλα, το συγγενικό περιβάλλον του παιδιού ολοκλήρωσε χθες όλες τις εξετάσεις που προβλέπονταν και διαπιστώθηκε ότι ήταν όλοι αρνητικοί στον ιό, γεγονός ιδιαίτερα ενθαρρυντικό.

Άλλωστε, το παιδί είχε ξεκινήσει μαθήματα τις τελευταίες ημέρες και επομένως οι επαφές του ήταν απόλυτα περιορισμένες. Το παιδί επίσης, πήγε στο νοσοκομείο εξαιτίας άλλου προβλήματος που αντιμετώπισε (τραυματισμό) και εκεί οι γιατροί αξιολογώντας την κλινική του εικόνα, αποφάσισαν να προχωρήσουν σε διπλό τεστ εξέτασης για κορονοϊό.

Με απόφαση όμως του αρμόδιου αντιδημάρχου κ. Γιώργου Τριάντου κι έπειτα από σχετική επαφή που είχε με τους αρμόδιους του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, σταμάτησε κάθε δραστηριότητα των δομών αυτών και στην περιοχή του Αγίου Νικολάου και στην περιοχή των Αγίων Αποστόλων, για τουλάχιστον μία εβδομάδα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι αρμόδιοι του ΕΟΔΥ θα αξιολογήσουν εκ νέου την κατάσταση την ερχόμενη Παρασκευή, αφού ολοκληρωθούν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες ελέγχου και εξετάσεων κι αν όλα εξελιχθούν ικανοποιητικά, τότε οι δομές αυτές μπορεί να λειτουργήσουν και πάλι πολύ γρήγορα.

