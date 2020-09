Θεσσαλονίκη

Απαγόρευση κυκλοφορίας σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής

Έκτακτα μέτρα λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς.

Σε επιφυλακή έχουν τεθεί οι δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας στην Κεντρική Μακεδονία, καθώς πολύ υψηλός θα είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς, μεταξύ των άλλων περιοχών, και σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική.

Λόγω του υψηλού κινδύνου για εκδήλωση πυρκαγιάς έχει επιβληθεί απαγόρευση κυκλοφορίας στο Σέιχ Σου, στη Θεσσαλονίκη, από τις 11 το βράδυ της Πέμπτης, έως τις 6 το πρωί του Σαββάτου.

Επίσης, απαγόρευση κυκλοφορίας θα ισχύσει από τις 7.30 το πρωί της Παρασκευής έως τις 7.30 το πρωί του Σαββάτου, στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής, στις περιοχές Μεσονήσι και Κορυφογραμμή, από Κασσανδρινό έως Αγ. Παρασκευή και στη Σιθωνία, στο όρος Δραγουντέλι.