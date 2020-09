Κορινθία

Μεγάλη φωτιά στο Σοφικό Κορινθίας - Απειλούνται οικισμοί (βίντεο)

Η πυρκαγιά ξέσπασε τις πρώτες πρωινές ώρες και έλαβε γρήγορα διαστάσεις εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή.

(φωτογραφία αρχείου)

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική λίγο πριν από τις 3 τα ξημερώματα της Παρασκευής, εξαιτίας της μεγάλης πυρκαγιάς που ξέσπασε στο Σοφικό Κορινθίας.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Άγιος Βλάσης. Άμεσα κινητοποιήθηκαν 43 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 15 οχήματα.

Όπως είπε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 “Καλοκαίρι Μαζί”, ο Δήμαρχος Κορίνθου, Βασίλης Νανόπουλος, εκκενώθηκαν προληπτικά οι οικισμοί Ελβετικά και Κόρφος αλλά και το μοναστήρι της Αγίας Μαρίνας. Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι, που δυσχεραίνουν την επιχείρηση πυρόσβεσης. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της Πυροσβεστικής, η φωτιά δεν έφτασε τελικά στους οικισμούς και περιορίστηκε στον ορεινό όγκο.

Με το πρώτο φως της ημέρας, οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής ενισχύθηκαν. Συνολικά επιχειρούν 88 πυροσβέστες με 23 οχήματα και τέσσερις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, ενώ υπάρχει συνδρομή από εθελοντές και υδροφόρες ΟΤΑ. Ρίψεις νερού πραγματοποιούν τρία αεροσκάφη και τέσσερα ελικόπτερα.

Με εντολή του αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, Στέφανου Κολοκούρη, μικτό κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού και της Ασφάλειας Κορίνθου, μετέβη στο Σοφικό για να διερευνήσει τα αίτια της πυρκαγιάς.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, για σήμερα Παρασκευή, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) σε εννέα Περιφέρειες της χώρας.