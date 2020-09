Λέσβος

Κορονοϊός - Μόρια: Συνεχίζονται τα τεστ στο ΚΥΤ

Αναμένονται τα αποτελέσματα των εξετάσεων δυο στενών επαφών του ασθενούς Σομαλού.

Συνεχίζονται σήμερα Παρασκευή οι δειγματοληψίες στον χώρο της υγειονομικής μονάδας του ΚΥΤ της Μόριας, προκειμένου να ελεγχθούν μέχρι και αύριο Σαββάτο, 2.000 πρόσφυγες και μετανάστες, διαμένοντες στο τμήμα αυτό του καταυλισμού όπου ζούσε ο 40χρονος Σομαλός που διαγνώσθηκε ασθενής από κορονοϊό την περασμένη Τετάρτη.

Σήμερα, από το συνεργείο του ΕΟΔΥ στη Λέσβο που έχει ενισχυθεί με επιστημονικό προσωπικό από την Αθήνα, θα συγκεντρωθούν περί τα 1.000 δείγματα. Άλλα 650 συγκεντρώθηκαν χθες και τα υπόλοιπα αύριο. Σήμερα επίσης, αναμένονται τα αποτελέσματα επί των εξετάσεων δυο στενών επαφών του ασθενούς Σομαλού.

Ας σημειωθεί ότι η υγειονομική μονάδα του ΚΥΤ της Μόριας φτιάχτηκε με δωρεά της ολλανδικής κυβέρνησης και σύμφωνα με το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία μέσα στον Σεπτέμβριο. Μάλιστα χθες, κατά την επίσκεψή του στη Μυτιλήνη, ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ Παναγιώτης Αρκουμανέας, τόνισε πως «έχουν προκηρυχθεί με εντολή του υπουργού Υγείας Βασίλη Κικίλια, θέσεις γιατρών για να στελεχωθεί η δομή υγείας στο ΚΥΤ της Μόριας αλλά και το νοσοκομείο Μυτιλήνης».