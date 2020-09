Θεσσαλονίκη

Κορονοϊός: γονείς έβαλαν πλεξιγκλάς στα θρανία σχολείου! (εικόνες)

Τι αναφέρει ο Σύλλογος Γονέων του σχολείου για αυτήν του την απόφαση.

Πλεξιγκλάς για την ασφάλεια των μαθητών τοποθέτησε, στα θρανία του 2ου δημοτικού σχολείου, στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης, ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου, ως πρόσθετο μέτρο ασφαλείας εν μέσω της πανδημίας του κορονοϊού.

Όπως αναφέρει ο Σύλλογος, σε ανακοίνωσή του, έχοντας ως πρώτιστο μέλημα την υγεία και την ασφάλεια των παιδιών μας προέβη στην τοποθέτηση διαχωριστικών πλεξιγκλάς στα θρανία των μαθητών στις αίθουσες, με απώτερο σκοπό την ασφάλεια τους και την μη μετάδοση του ιού covid-19.

"Θεωρούμε ότι είναι μια κίνηση από τις πολλές που μπορούμε να κάνουμε ως γονείς. Να ευχαριστήσουμε θερμά το Σύλλογο Διδασκόντων καθώς και την διευθύντρια μας κα. Γκαρου για την στήριξη τους και την συνεργασία τους" προσθέτει ο Σύλλογος.