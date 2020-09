Χανιά

Εισβολή ΜΑΤ στην “Ρόζα Νέρα” – Επεισόδια και τραυματισμοί (εικόνες)

Δακρυγόνα, συλλήψεις, τραυματισμός δημοσιογράφου, μετά την εισβολή των ΜΑΤ στο κτίριο που βρισκόταν υπό κατάληψη 16 χρόνια.

Στην εκκένωση της κατάληψης «Ρόζα Νέρα» σε κτίριο που ανήκει στο Πολυτεχνείο Κρήτης στο λόφο Καστέλι στην παλιά πόλη των Χανίων, προχώρησαν σήμερα τις πρώτες πρωινές ώρες οι αστυνομικές αρχές.

Οι δυνάμεις της ΕΛΑΣ προχώρησαν σε εκκένωση του κτιρίου από άτομα που βρισκόταν μέσα σε αυτό, ενώ συνεργείο ιδιώτη εργολάβου απομάκρυνε και αντικείμενα που υπήρχαν μέσα στο χώρο της κατάληψης.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης σημειώθηκε μικρή ένταση, όταν υποστηρικτές της κατάληψης πέταξαν αντικείμενα προς το σημείο που βρισκόταν αστυνομικοί και το συνεργείο του ιδιώτη εργολάβου με αποτέλεσμα να επέμβουν αστυνομικοί που προχώρησαν στην ρίψη κροτίδων λάμψης και δακρυγόνων.

Κατά τη διάρκεια της έντασης τραυματίσθηκε ελαφρά στο πόδι μια δημοσιογράφος, ενώ στο αστυνομικό μέγαρο Χανίων οδηγήθηκαν τα άτομα που υπήρχαν μέσα στο κτίριο.

Το κτίριο που σήμερα εκκενώθηκε βρισκόταν υπό κατάληψη 16 χρόνια.

