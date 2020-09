Χανιά

Κορονοϊός: Κρούσματα σε γάμο - Διασωληνωμένος συγγενής του ζευγαριού

Τουλάχιστον έξι άνθρωποι νόσησαν. Ένας εξ αυτών δίνει “μάχη” για τη ζωή του, στην Εντατική.

“Συναγερμό” έχει προκαλέσει στα Χανιά ένας γάμος, που τελέστηκε πριν από περίπου δύο εβδομάδες σε ορεινό χωριό του Αποκόρωνα και αποτέλεσε εστία μετάδοσης του νέου κορονοϊού.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδίδει το zarpanews.gr, ένας καλεσμένος, χωρίς να είναι γνωστό αν είχε εμφανίσει συμπτώματα του ιού, μετέδωσε την ασθένεια σε τουλάχιστον έξι άτομα στην κοινωνική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε σε ορεινό χωριό στην κοινότητα Στύλου του Δήμου Αποκορώνου.

Ωστόσο, όπως επισημαίνουν φορείς από την τοπική κοινότητα, κανείς από το χωριό ή την γύρω περιοχή δεν έχει κολλήσει τον ιό, αφού τα εν λόγω κρούσματα είναι κάτοικοι Χανίων, ενώ στο τραπέζι του γάμου δεν βρίσκονταν περισσότερα από 70 άτομα.

Ανάμεσα σε αυτούς που κόλλησαν τον ιό, ήταν και ένας στενός συγγενής του ζευγαριού, ο οποίος νοσηλεύεται διασωληνωμένος στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, αφού ενώ βρισκόταν στην κλινική COVID του Νοσοκομείου Χανίων, η κατάστασή του παρουσίασε επιδείνωση.

Ωστόσο, επειδή στην ειδική απομονωμένη ΜΕΘ για περιστατικά COVID-19, πραγματοποιούντο εργασίες αναβάθμισης, αποφασίστηκε να μεταφερθεί στο Ηράκλειο.