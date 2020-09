Ηράκλειο

Χειροπέδες σε τρία άτομα που καλλιεργούσαν κάνναβη

Η σύλληψη τους έγινε μετά από επιχείρηση της ΕΛΑΣ.

Συνελήφθησαν, σήμερα σε περιοχή του Δήμου Χερσονήσου, από αστυνομικούς του Τμήματος Οργανωμένου Εγκλήματος της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κρήτης και του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ηρακλείου, τρεις ημεδαποί κατηγορούμενοι για καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης.

Η σύλληψη τους έγινε στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου.