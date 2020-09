Μεσσηνία

Φωτιά στον Ξηρόκαμπο

Επιχειρούν από γης και αέρος δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Ξερόκαμπος, του δήμου Οιχαλίας, στην Μεσσηνία.

Στο μέτωπο της φωτιάς επιχειρούν 14 πυροσβέστες με επτά οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού δύο πυροσβεστικά αεροπλάνα.