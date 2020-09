Έβρος

Προσπάθησε να πουλήσει ηρωίνη σε “πελάτη”- αστυνομικό

Τελευταίο “ραντεβού” αγοραπωλησίας για τον έμπορο ναρκωτικών.

Να πουλήσει ηρωίνη επιχείρησε στην παρέβρια περιοχή του Σουφλίου ένας αλλοδαπός, αλλά ανεπιτυχώς. Κι αυτό καθώς στη διάρκεια συντονισμένης επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς της Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών του Τμήματος Ασφάλειας Κομοτηνής, συνελήφθη το μεσημέρι της Παρασκευής.

Ειδικότερα, μετά από κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων κι έρευνες σχετικά με τη δράση κυκλώματος που διακινεί σημαντικές ποσότητες ηρωίνης στην ελληνική επικράτεια, οι αστυνομικοί σχεδίασαν και υλοποίησαν οργανωμένη επιχείρηση.

Στο πλαίσιο αυτό, ορίστηκε ραντεβού αγοραπωλησίας ηρωίνης, στο οποίο εμφανίστηκε ο δράστης και πούλησε 806 γραμμάρια ηρωίνης έναντι του ποσού των 14.000 ευρώ, σε υποψήφιο αγοραστή, τον οποίο υποδύονταν αστυνομικός.

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, οι αστυνομικοί εντόπισαν σε παρακείμενο χώρο από το σημείο αγοροπωλησίας μία φουσκωτή βάρκα, την οποία χρησιμοποίησε ο δράστης για να διασχίσει τον ποταμό Έβρο και να εισέλθει από την Τουρκία στην Ελλάδα.

Συνολικά κατασχέθηκαν δύο νάιλον συσκευασίες με ηρωίνη, συνολικού βάρους 806 γραμμαρίων, μία φουσκωτή βάρκα και ένα κινητό τηλέφωνο.

Με δικογραφία σε βάρος του για παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών και παράνομη είσοδο στη χώρα, ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.