Θανατηφόρο τροχαίο: Ανασύρθηκε νεκρός από τα συντρίμμια

Άλλη μία τραγωδία γράφτηκε στους δρόμους της Κρήτης, με θύμα έναν 49χρονο.

Νεκρός ανασύρθηκε από τα συντρίμμια του οχήματος που οδηγούσε, ένας 49χρονος άνδρας.

Ένα ΙΧ και ένα αγροτικό αυτοκίνητο συγκρούστηκαν, λίγο μετά τα μεσάνυχτα, στην εθνική οδό Ηρακλείου-Μοιρών, στο ύψος της Αγίας Βαρβάρας.

Χρειάστηκε να στηθεί επιχείρηση της Πυροσβεστικής, με τρία οχήματα και έξι άνδρες για τον απεγκλωβισμό των οδηγών.

Ο 49χρονος οδηγός του ΙΧ ανασύρθηκε νεκρός, ενώ ο 36χρονος οδηγός του αγροτικού διακομίστηκε στο ΠΑΓΝΗ με ελαφρά τραύματα.

Οι συνθήκες υπό από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο, διερευνώνται.

Φωτογραφία: ekriti.gr