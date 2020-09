Κέρκυρα

Βρήκαν όπλα σε κελιά κρατουμένων (εικόνες)

Συναγερμός στις φυλακές Κέρκυρας. Βρέθηκε κρυμμένος οπλισμός. Τι άλλο εντόπισαν οι Αρχές.



Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε δύο πτέρυγες των φυλακών της Κέρκυρας, τις πρώτες προωϊνές ώρες, εντοπίστηκαν μεταξύ άλλων, πιστόλια, ναρκωτικά, αυτοσχέδια μαχαίρια, ναρκωτικά και κινητά τηλέφωνα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, στην έρευνα που έγινε σε κοινόχρηστους χώρους και κελιά, παρουσία της διευθύντριας του καταστήματος κράτησης και της αντιεισαγγελέως Πρωτοδικών Κέρκυρας, στο πλαίσιο κατάλληλης αξιοποίησης και αξιολόγησης στοιχείων- πληροφοριών για διακίνηση ναρκωτικών, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:

- Επιμελώς κρυμμένα σε μεταλλική επιφάνεια σε κοινόχρηστο χώρο: Πιστόλι με γεμιστήρα 6 φυσιγγίων, μαχαίρι και αυτοσχέδια νάιλον συσκευασία με ναρκωτική ουσία, πιθανόν ηρωίνη, σε μορφή βράχου, συνολικού μικτού βάρους 9,1 γραμμαρίων.

- Επιμελώς κρυμμένα μέσα σε τοίχο σε κοινόχρηστο χώρο: Πιστόλι με γεμιστήρα 6 φυσιγγίων, γεμιστήρας με 7 φυσίγγια και σιγαστήρας.

- Σε κελιά και λοιπούς κοινόχρηστους χώρους: Τρία αυτοσχέδια τσιγάρα με φυτικά αποσπάσματα ακατέργαστης κάνναβης, 2 κινητά τηλέφωνα και φορτιστής, 4 αυτοσχέδια μαχαίρια, 3 ακουστικά handsfree και καλώδιο φόρτισης (usb).

- Επίσης, στον προαύλιο χώρο, μέσα σε παπούτσι άγνωστου κρατουμένου, βρέθηκαν 19 αυτοσχέδιες συσκευασίες με φυτικά αποσπάσματα ακατέργαστης κάνναβης συνολικού μεικτού βάρος 9 γραμμαρίων και 2 ξύλινα ρόπαλα.

Μετά την ολοκλήρωση της έρευνας σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 8 φυλακισμένων για τα κατά περίπτωση αδικήματα της παράνομης κατοχής ναρκωτικών ουσιών και παράνομης οπλοκατοχής.

Η προανάκριση συνεχίζεται από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Κέρκυρας.

Σημειώνεται, επίσης, ότι οι έρευνες αυτές εντάσσονται στο πλαίσιο της συνεργασίας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής.

Πηγή: corfutvnews.gr