Λακωνία

Φωτιά στη Μάνη

Ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις δίνουν τη μάχη με τις φλόγες.

Πυρκαγιά ξέσπασε το απόγευμα της Κυριακής στον Άγιο Κυπριανό Μάνης, όπου πνέουν πνέουν ισχυροί άνεμοι.

Η φωτιά καίει χαμηλή βλάστηση μεταξύ, Αγίου Κυπριανού και Λάγιας Αν. Μάνης.

Έχουν ήδη κινητοποιηθεί, ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

Επιχειρούν οκτώ πυροσβεστικά οχήματα, 29 πυροσβέστες με εννέα οχήματα, μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος και ένα ελικόπτερο.