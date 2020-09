Θεσσαλονίκη

Χειροπέδες σε διακινητές που μετέφεραν παράνομα αλλοδαπούς

Εντοπίστηκαν σε διαφορετικούς χρόνους, να μεταφέρουν με δύο οχήματα αλλοδαπούς που στερούνταν εγγράφων για τη νόμιμη παραμονή τους στην Ελληνική επικράτεια.

Δύο άνδρες συνελήφθησαν το Σάββατο από τις Αρχές στη Θεσσαλονίκη, για παράνομη μεταφορά αλλοδαπών.

Πρόκειται για έναν 33χρονο και έναν 27χρονο, οι οποίοι εντοπίστηκαν, από αστυνομικούς του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης, σε διαφορετικούς χρόνους, στην Εγνατία Οδό, στο ύψος διοδίων Ασπροβάλτας, να μεταφέρουν με δύο οχήματα αλλοδαπούς που στερούνταν εγγράφων για τη νόμιμη παραμονή τους στην Ελληνική επικράτεια.

Συγκεκριμένα, αφού τα προαναφερόμενα οχήματα ακινητοποιήθηκαν, εντοπίσθηκαν στο εσωτερικό τους συνολικά επτά παράτυποι αλλοδαποί, ενώ συνελήφθησαν και οι δύο οδηγοί των αυτοκινήτων, παρά τη σθεναρή αντίσταση που προέβαλαν.

Σε βάρος τους σχηματίστηκαν σχετικές δικογραφίες από αστυνομικούς των Τμημάτων Διαχείρισης Μετανάστευσης Θέρμης και Μυγδονίας, ενώ στο πλαίσιο του ελέγχου διαπιστώθηκε ότι οι ανωτέρω οδηγοί στερούνται και αδείας ικανότητας οδήγησης. Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: thestival.gr