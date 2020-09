Φθιώτιδα

Κορονοϊός: βαφτίστηκε ο “ασθενής μηδέν” στη Φθιώτιδα

Το μικρό αγοράκι νίκησε τον ιό όταν ήταν μόλις 3μιση μηνών, χαρίζοντας ελπίδα. Τι δήλωσε ο Μητροπολίτης Συμεών.

Τον “ασθενή 0” της Φθιώτιδας, που νόσησε από κορονοϊό όταν ήταν 3.5 μηνών, βάφτισε το Σάββατο ο Μητροπολίτης Φθιώτιδας στον Ιερό Ναό της Αγίας Παρασκευής Σπερχειάδας.

Θέλοντας να μεταφέρει το μήνυμα αισιοδοξίας που πηγάζει από τη νίκη αυτού του μικρού παιδιού ενάντια στον κορονοϊό, ο Ποιμενάρχης της Φθιώτικης Εκκλησίας από την πρώτη στιγμή προσευχήθηκε και στη συνέχεια αγκάλιασε και ευλόγησε το συγκεκριμένο παιδί και την οικογένειά του ζητώντας να είναι αυτός που θα τελέσει το ιερό μυστήριο με το οποίο θα εισερχόταν στο σώμα της Ορθόδοξης Εκκλησίας.

Μάλιστα εξέφρασε την επιθυμία, ενώπιον Θεού και ανθρώπων, να είναι αυτός που θα τελέσει τον γάμο του είτε στην ίδια εκκλησία ή όπου αλλού θελήσει στη Φθιώτιδα. Με πατρικά λόγια ο Σεβασμιώτατος ευχήθηκε για τον νεοφώτιστο Μιχαήλ-Σπυρίδωνα, «το σύμβολο ελπίδας και αισιοδοξίας», όπως τον χαρακτήρισε, σημειώνοντας ότι «η χάρις του Θεού, νικά, ενεργεί, βοηθά, σκεπάζει και χαριτώνει». Του χάρισε δε, συμβολικά, μια όμορφη κορνίζα η οποία θα “γεμίσει” με φωτογραφία της βάφτισής του.

Πηγή: lamiareport.gr