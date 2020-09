Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Διάρρηξη με λεία δεκάδες χιλιάδες ευρώ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να πρόκειται για την ίδια σπείρα, που πριν από λίγες ημέρες, είχε αρπάξει ένα εκατομμύριο ευρώ στο Πανόραμα.

Του Βαγγέλη Κοκολάκου

Όλα συνέβησαν το βράδυ του Σαββάτου. Η ιδιοκτήτρια του διαμερίσματος στην περιοχή της Πυλαίας έλειπε από το σπίτι. Οι δράστες κατάφεραν να αρπάξουν 70.000 ευρώ και κοσμήματα.

Την επόμενη μέρα το θύμα της διάρρηξης έκανε καταγγελία στην αστυνομία, η οποία ξεκίνησε άμεσα έρευνα και συλλέγει υλικό προκειμένου να καταφέρει να φτάσει στα ίχνη των δραστών.

Πριν από λίγες ημέρες έγινε ακόμα μία διάρρηξη με λεία “μαμούθ” στο Πανόραμα, η οποία αγγίζει το 1 εκατομμύριο ευρώ.

Οι Αρχές δεν αποκλείουν πίσω από τις δύο διαρρήξεις να βρίσκεται η ίδια σπείρα, καθώς τα δύο σπίτια βρίσκονται στην ίδια περιοχή και ο στόχος ήταν μεγάλα χρηματικά ποσά.