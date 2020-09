Κυκλάδες

Ένοπλοι διαρρήκτες απείλησαν ένοικο σπιτιού

Εφιαλτικές στιγμές μέσα στο ίδιο του το σπίτι, πέρασε ο άνδρας, ο οποίους βρέθηκε αντιμέτωπος με τους κακοποιούς.

Στιγμές τρόμου έζησε ένας κάτοικος Μυκόνου, καθώς μέσα στο ίδιο του το σπίτι, έπεσε θύμα ένοπλης ληστείας.

Οι δράστες εισέβαλαν στην οικία του και αφού τον ακινητοποίησαν με χρήση σωματικής βίας, άρπαξαν χρήματα και κοσμήματα μεγάλης αξίας.

Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε ο ίδιος στην Αστυνομία, οι δράστες με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους, διέρρηξαν με λοστό την πόρτα του σπιτιού του και με την απειλή όπλου και μαχαιριού πήραν τα κλοπιμαία.

Οι Αρχές έχουν ήδη ξεκινήσει να ερευνούν την υπόθεση.

Πηγή: cyclades24.gr