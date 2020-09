Λέσβος

Μόρια: Εστία κορονοϊού το ΚΥΤ

Συναγερμός στην Μόρια. Τα κρούσματα ξεπερνούν τα δέκα. Κλιμάκια το ΕΟΔΥ στο σημείο.

Τουλάχιστον 15 είναι τα θετικά στον κορονοϊό δείγματα από όσα ελήφθησαν το τριήμερο 3 -5 Σεπτεμβρίου από συνεργεία του ΕΟΔΥ μεταξύ 2000 διαμενόντων στο ΚΥΤ της Μόριας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν αποκλείεται ο αριθμός αυτός να καταλήξει κατά τον επανέλεγχο που πραγματοποιείται, να είναι και μεγαλύτερος.

Σημειώνεται ότι επίσημα από τον ΕΟΔΥ έχουν μέχρι τώρα ανακοινωθεί από τέσσερα θετικά δείγματα, που αφορούν στον Σομαλό πρόσφυγα ο οποίος πρώτος βρέθηκε θετικός την περασμένη εβδομάδα.

Στόχος του ΕΟΔΥ είναι να συνεχιστεί η δειγματοληψία, με στόχο να ληφθούν τουλάχιστον 2.000 δείγματα μεταξύ των περίπου 14.000 που διαβούν τόσο εντός όσο και εκτός του στρατοπέδου Παραδέλλη.

