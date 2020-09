Ρεθύμνου

Καλλιεργούσε δεκάδες δενδρύλλια χασίς

Συνελήφθη ο χασισοκαλλιεργητής. Τι εντόπισαν οι Αρχές στο σπίτι του.

Συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρεθύμνου, ημεδαπός κατηγορούμενος για καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης σε περιοχή του Δήμου Μυλοποτάμου.

Σήμερα το πρωί πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε αγροτική τοποθεσία και στην οικία του συγκεκριμένου προσώπου, καθώς και σε περιβάλλοντες χώρους, κατά την διάρκεια των οποίων εντοπίστηκαν να καλλιεργούνται επιμελώς και σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους συνολικά τριάντα δενδρύλλια κάνναβης. Όλα τα φυτά ήταν στο στάδιο της ανάπτυξης ύψους έως και 3 μέτρων. Παράλληλα βρέθηκε και μικροποσότητα κάνναβης.

Η προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρεθύμνου.