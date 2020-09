Φθιώτιδα

Οδηγοί “πέφτουν” πάνω σε άλογα στην μέση του δρόμου (βίντεο)

Τεταμένη προσοχή για την αποφυγή δυσάρεστων επιπτώσεων πρέπει να έχουν οι οδηγοί, ενώ οι Αρχές…

Συνεχίζουν τις βόλτες στην εθνική οδό Θερμοπυλών - Ιτέας τα δύο αδέσποτα (;) άλογα που εθεάθησαν πρώτη φορά το βράδυ του Σαββάτου (5/9) λίγο πιο κάτω από τον Μπράλο.

Οι κλήσεις στην Αστυνομία είναι δεκάδες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα δύο ζωντανά φέρεται να εγκαταλείφθηκαν πρόσφατα από τον ιδιοκτήτη τους και το μέλλον τους προδιαγράφεται σαν των αδέσποτων σκυλιών!

