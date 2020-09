Θεσσαλονίκη

Διέρρηξαν ζαχαροπλαστείο και πήραν προφιτερόλ! (βίντεο)

Τι είπαν στην κάμερα του ΑΝΤ1, οι ιδιοκτήτες του καταστήματος που έγιναν στόχος διαρρηκτών για έβδομη φορά μέσα σε 7 χρόνια.