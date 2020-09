Θεσσαλονίκη

Θρίλερ με πτώμα σε αγροτική περιοχή

«Φως» στα αίτια του θανάτου του άτυχου άνδρα θα ρίξει η ιατροδικαστική εξέταση.

Το πτώμα ενός άνδρα εντοπίστηκε χτες το πρωί σε αγροτική περιοχή, στο Σχολάρι της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με το grtimes.gr πρόκειται για αλλοδαπό. Το πτώμα βρήκε πολίτης ο οποίος ειδοποίησε την αστυνομία.

Ο θάνατος φαίνεται να επήλθε πριν κάποιες μέρες και σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις δεν βρέθηκαν ίχνη εγκληματικής ενέργειας.

