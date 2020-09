Κυκλάδες

Μύκονος: Καταγγελία τουρίστριας για βιασμό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι λιμενικοί της Μυκόνου συνέλαβαν τον νεαρό πριν προλάβει να μπει στο πλοίο και να φύγει από το νησί.

Ένας άνδρας πακιστανικής καταγωγής κατηγορείται για απόπειρα βιασμού τουρίστριας στη Μύκονο.



Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 23χρονος προσπάθησε να διαφύγει από το λιμάνι του νησιού με το πλοίο της γραμμής.



Οι λιμενικοί της Μυκόνου πριν προλάβει να μπει στο πλοίο και να φύγει από το νησί τον συνέλαβαν στο λιμάνι και σχημάτισαν άμεσα δικογραφία εις βάρος του.



Η τουρίστρια από τη Ρουμανία κατήγγειλε το περιστατικό στο ΑΤ της Μυκόνου και οι κινήσεις ήταν άμεσες και αποτελεσματικές.



Η σχετική ανακοίνωση της Αστυνομίας αναφέρει:



«Την 05-09-2020 το μεσημέρι συνελήφθη στη Μύκονο, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Μυκόνου, 23χρονος αλλοδαπός κατηγορούμενος για απόπειρα βιασμού, ύστερα από σχετική καταγγελία 24χρονης αλλοδαπής. Επιπλέον ο δράστης διέμενε παράνομα στην χώρα μας και σε βάρος του κινήθηκε η διαδικασία επιστροφής».