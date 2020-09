Λάρισα

Ευχάριστα νέα για τα παιδιά που έπεσαν από γέφυρα μετά από χτύπημα αυτοκινήτου

Χαμόγελα αισιοδοξίας μετά το φοβερό τροχαίο που "πάγωσε" τη Λάρισα και τους γονείς των δύο 16χρονων.

Τρεις ημέρες μετά το τρομερό τροχαίο που συγκλόνισε την Λάρισα, στο Αλκαζάρ, εκεί όπου τραυματίστηκαν τα δύο 16χρονα παιδιά, ύστερα από παράσυρση αυτοκινήτου, το οποίο τα έριξε κάτω από την γέφυρα και από ύψος 20 μέτρων, οι γιατροί πλέον μπορούν να πουν με μεγαλύτερη σιγουριά ότι όλα βαίνουν καλώς σε ότι αφορά την πορεία της υγείας τους σε όλα τα επίπεδα.

Η κατάσταση έχει σταθεροποιηθεί τόσο για τον πολυτραυματία 16χρονο νεαρό ο οποίος παρακολουθείται στενά στην Ορθοπεδική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας όπου νοσηλεύεται, όσο και για την 16χρονη κοπέλα που είχε τραυματιστεί πιο ελαφρά και την παρακολουθεί ο καθηγητής κ. Δ. Ζαχαρούλης.

Ο καθηγητής μάλιστα έκανε μια ανάρτηση στο Facebook, αναφέροντας τα εξής: «Χαρμόσυνη πνοή ελπίδας έδωσε η ομάδα του καθηγητή και γενικού χειρουργού Δημήτρη Ζαχαρούλη, η οποία εφάρμοσε ελάχιστες παρεμβατικές τεχνικές επιφέροντας ως αίσια εξέλιξη την αποφυγή μεγάλων ακρωτηριαστικών χειρουργείων».

Όλα δείχνουν ότι τα δύσκολα έχουν περάσει για τα δύο 16χρονα παιδιά, που συνοδευόμενα από τις ευχές και τις προσευχές όλων των Λαρισάιων οι οποίοι έσπευσαν και έμπρακτα να βοηθήσουν μέσω της εθελοντικής αιμοδοσίας, μέρα με την ημέρα θα βελτιώνονται ακόμη περισσότερο.

Πηγή: onlarissa.gr