Θεσσαλονίκη

Επεισόδια στο κέντρο της Θεσσαλονίκης (βίντεο)

Μολότοφ και δακρυγόνα στην πορεία αντιεξουσιαστών.

Πορεία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης πραγματοποίησαν αργά το απόγευμα μέλη του αντιεξουσιαστικού χώρου που συγκεντρώθηκαν στην Καμάρα.

Η πορεία έγινε σε ένδειξη διαμαρτυρίας στην πρόσφατη εκκένωση της κατάληψης Terra Incognita.

Ένταση επικράτησε επί της οδού Μητροπολίτου Γενναδίου, όταν διαδηλωτές πέταξαν αντικείμενα στις δυνάμεις της αστυνομίας, οι οποίες απάντησαν με χρήση δακρυγόνων και χειροβομβίδες κρότου λάμψης.

