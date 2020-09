Φθιώτιδα

Κορονοϊός: 14χρονη θετική μετά από πάρτι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι προκύπτει απο την ιχνηλάτηση των επαφών του 16χρονου μαθητή και αθλητή, που βρέθηκε νωρίτερα θετικός. Σε καραντίνα δεκάδες άνθρωποι στην ευρύτερη περιοχή.

Ακόμη ένα νεαρό άτομο διαγνώσθηκε στο Νοσοκομείο Λαμίας με covid-19 το βράδυ της Τρίτης.

Πρόκειται για 14χρονο κορίτσι το οποίο είχε βρεθεί σε εκδήλωση με τον 16χρονο που ανακοινώθηκε λίγο νωρίτερα ως επιβεβαιωμένο κρούσμα του νέου κορονοϊού.

Το κορίτσι εκδήλωσε συμπτώματα και σε συνδυασμό με το γεγονός ότι παραβρέθηκε σε πάρτι με άλλα νεαρά άτομα, μεταξύ των οποίων ο 16χρονος, θορύβησε τους γονείς της που έσπευσαν στο Νοσοκομείο.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι δύο νέοι έχουν αυξημένο ιικό φορτίο και είναι ευτύχημα που η διάγνωσή τους έγινε επί τόπου στο Νοσοκομείο Λαμίας, ώστε να μη χαθεί άλλος χρόνος και να γίνει άμεσα η ιχνηλάτηση και κυρίως η καραντίνα των στενών επαφών τους.

Όπως γράφει το lamiareport.gr, οι επόμενες ώρες θα δείξουν αν και πόσο υπάρχει διασπορά του ιού σε νεαρά άτομα τα οποία το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζαν σαφώς πιο χαλαρά τα μέτρα αποστασιοποίησης. Μην ξεχνάμε ότι σε λίγα 24ωρα ήταν να ανοίξουν τα σχολεία και ο προβληματισμός γίνεται ακόμη εντονότερος σε εκπαιδευτικούς, γονείς και μαθητές.

Λίγα 24ωρα πριν την επίσημη έναρξη των αγωνιστικών υποχρεώσεων επαγγελματικών και ερασιτεχνικών ομάδων, ήρθε η είδηση ότι ο 16χρονος Λαμιώτης μαθητής και ποδοσφαιριστής σε ομάδα της Α’ Κατηγορίας διαγνώσθηκε θετικός στην covid-19. Το παιδί παρουσίασε συμπτώματα του νέου ιού όπως απώλεια γεύσης και οσμών και όταν ανέβασε πυρετό πήγε για εξέταση στο Νοσοκομείο Λαμίας, όπου και διαγνώσθηκε θετικός.

Μόλις το προηγούμενο Σάββατο ο νεαρός συμμετείχε σε φιλικό προετοιμασίας της ομάδας του και γενικότερα είχε κοινωνικές επαφές στην περιοχή. Με την εκδήλωση των συμπτωμάτων η οικογένειά περιόρισε τις επαφές της, ενώ πλέον περισσότερα από 40 άτομα πήραν οδηγίες να τεθούν σε καραντίνα σε μια προσπάθεια ελέγχου της διάδοσης του ιού.