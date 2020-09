Ζάκυνθος

Θάνατος εργάτη από ηλεκτροπληξία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο άτυχος άνδρας χτυπήθηκε από ρεύμα υψηλής τάσης, όταν κόπηκε καλώδιο από παραπλήσιο πυλώνα.

Ένα εργατικό ατύχημα στοίχισε τη ζωή σε 32χρονο αλλοδαπό εργάτη, στην περιοχή των Βολιμών στη Ζάκυνθο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ο άτυχος εργάτης, χτυπήθηκε από ρεύμα υψηλής τάσης όταν κόπηκε καλώδιο από παραπλήσιο πυλώνα, το οποίο έπεσε πάνω του με αποτέλεσμα τον ακαριαίο θάνατο για τον εργαζόμενο, που ήταν πατέρας δύο παιδιών.

Έρευνα για τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διενεργεί η Αστυνομική Διεύθυνση Ζακύνθου.