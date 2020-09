Ηράκλειο

Κορονοϊός: νηπιαγωγός θετική στον COVID-19

Σε προληπτική καραντίνα έχουν τεθεί οι εκπαιδευτικοί και όλο το προσωπικό της σχολικής μονάδας.

Σε προληπτική καραντίνα έχουν τεθεί οι εκπαιδευτικοί αλλά και το προσωπικό μιας σχολικής μονάδας στο Δήμο Μαλεβιζίου, καθώς θετική στον κορονοϊο εντοπίστηκε μια εκπαιδευτικός.

Την είδηση επιβεβαίωσε στο Cretalive και ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου Μενέλαος Μποκέας.

Πρόκειται σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά για μια αναπληρώτρια νηπιαγωγό που έχει τοποθετηθεί πρόσφατα σε σχολείο στην ευρύτερη περιοχή του Γαζίου.

Η ίδια όπως αναφέρουν οι πληροφορίες έχει ήπια συμπτώματα ενώ έχει τεθεί όπως προβλέπεται σε αυτές τις περιπτώσεις σε κατ' οίκον περιορισμό. Μάλιστα έχει ξεκινήσει ήδη και η προβλεπόμενη διαδικασία από τον ΕΟΔΥ για την ιχνηλάτηση των επαφών της.